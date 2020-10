Quattro ragazzi bloccati in Valsorda: salvati dal Soccorso Alpino

- Questa sera, intorno alle 18.30, il Soccorso Alpino di Verona è stato allertato dal 118 per quattro ragazzi in difficoltà in Valsorda poi recuperati e tratti in salvo. Partiti da Malga Biancari, i quattro, tre ventiduenni e un ventenne, avevano fatto una camminata fino al ponte tibetano, ma nel rientrare uno di loro, non è riuscito ad affrontare il sentiero reso scivoloso dal fango. Di conseguenza, i ragazzi sono rimasti bloccati nel tentativo di aiutare l'amico in difficoltà.

Geolocalizzati grazie all'applicazione per smartphone in dotazione al Soccorso alpino, i giovani sono stati raggiunti da una squadra, che li ha aiutati a far superare loro i tratti più impegnativi.

