Ragazza di 14 anni investita mentre fa jogging a Soave: è gravissima

SOAVE - È stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento la 14enne che questa mattina, poco dopo le 7,30, è stata investita da un’auto a Castelcerino di Soave (Verona). Da una prima ricostruzione dei fatti risulta che la ragazza stesse facendo jogging ed abbia attraversato la strada, non rendendosi conto del sopraggiungere del veicolo, guidato da un uomo sempre di Soave.

L’incidente è avvenuto in via Monti e sul posto sono subito giunti con l’elicottero i soccorsi del 118 di Verona, assieme ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio. La minore investita è stata elitrasportata, in gravi condizioni, all’Ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove resta ancora in pericolo di vita.