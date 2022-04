Soave trionfa a Kilimangiaro su RaiTre: è il borgo più bello d'Italia

VERONA - Soave, gioiello medievale ai piedi dei Monti Lessini, adagiato su filari di vigne e incorniciato dalle mura del castello scaligero, è il borgo più bello d'Italia. L'incoronazione è avvenuta la sera di Pasqua, durante la trasmissione Kilimangiaro di Rai3, con la conclusione dell'edizione 2022 del concorso «Il Borgo dei borghi». La cittadina veronese di poco più di 7mila abitanti raccoglie la corona lasciata da Tropea.

È il primo comune veneto ad essere premiato nel concorso della trasmissione di Rai3, iniziato nel 2014. Soave, famosa anche il vino omonimo, conosciuto in tutto il mondo, è al centro di una terra di colline e distese di vigneti, è dominata dal castello del secolo X, e dalla cinta di mura merlate alla ghibellina, ripartite tra 24 torri, lambite dal fiume Tramigna. I primi insediamenti umani risalgono all'età della pietra, anche se le prime fonti attendibili raccontano che il centro fu fondato in epoca longobarda, nel 500, da una tribù di Svevi dai quali deriverebbe il nome 'Suaves', 'Suevì divenuto poi 'Soavi' e finalmente Soave.

Qui e nel titolo due vedute di Soave (Ansa)

Esulta il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, che ricorda come l'assessore al turismo veneto, Caner, abbia sottolineato che il Comune è «Patria di produzione del vino Soave, conta numerose cantine dove poter sorseggiare un ottimo Soave Doc con la sua “Strada del vino”, un percorso di circa cinquanta km che si snoda tra una natura dai colori sgargianti e numerosi sentieri dedicati ai turisti per escursioni in bike e cavallo». Da parte sua, Tebaldi subito dopo la vittoria ha postato sulla sua pagina facebook: «Abbiamo sempre creduto di ottenere una buona prestazione fin dai primi passi di questo entusiasmante viaggio, ma il risultato è andato oltre le nostre aspettative.

Soave è stato il più seguito e il più ammirato borgo d'Italia. La nostra gioia è incontenibile, come è grande il nostro orgoglio».