«È stato un onore, Sinisa», i post e i messaggi di cordoglio di Hellas, Venezia e Udinese

«È stato un onore, Sinisa». Così fra i primi la società Hellas Verona, con un post sulla propria pagina Facebook, ricorda Siniša Mihajlovič, scomparso oggi a 53 anni dopo aver lottato contro la leucemia. Mihajlovič dopo l'annuncio di avere contratto una forma acuta della malattia, il 13 luglio 2019, era tornato in panchina proprio a Verona, il 25 agosto, dopo 44 giorni di ricovero, nella partita giocata al Bentegodi e pareggiata 1-1 dal Bologna.

Al Verona hanno comunque fatto eco poi tutte le società di serie A e B non solo del Nordest ovviamente. L'8 maggio scorso con il suo Bologna aveva giocato al Penzo di Venezia. Fu anche quello un ritorno con un emozionante 4-3 per i lagunari in pieno recupero (rete di Johnsen). A quasi 50 giorni dall'ultima apparizione, Mihajlovic tornò in panchina quel giorno dopo il nuovo ciclo di cure della leucemia.

Il ricordo del VENEZIA CALCIO

Il ricordo dell'UDINESE

