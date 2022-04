Il sindaco Sboarina: «Sgarbi un amico, ma Morgan non è nelle liste che mi appoggiano». E il cantante ritira la candidatura

VERONA - «Vittorio Sgarbi è un amico e un fuoriclasse anche dell'anticonformismo, e ha voluto, con successo, innalzare l'attenzione attorno al suo movimento. Però Morgan, che ritengo un grande artista e un fine conoscitore musicale, non sarà nelle liste a mio sostegno». Così il sindaco di Verona Federico Sboarina, riguardo alla presunta candidatura del cantante come capolista annunciata da Vittorio Sgarbi nella lista «Io Apro Rinascimento» a Verona.

APPROFONDIMENTI VERONA Il cantante Morgan si candida con la lista Sgarbi "Apro...

Lapidaria la replica del cantante: «Peccato, se il sindaco ha detto di no per colpa di 4 haters sui social, beh, forse serviva una visione politica più ampia. Cosa farò? A questo punto sono io che non voglio più partecipare» ha dichiarato in serata all'Arena, ma altri ripensamenti sono sempre possibili.