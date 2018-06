VERONA - McDonald’s è alla ricerca di nuove "leve" per la gestione e la guida dei suoi ristoranti e organizza un "Open Day" dedicato agli aspiranti licenziatari che si svolgerà il 14 giugno a Verona al Crowne Plaza di via Belgio, 16.

Gestire un ristorante McDonald’s - spiega l'azienda significa entrare a far parte di un business dinamico, in crescita e di forte visibilità, ma allo stesso tempo di grande impegno: i licenziatari McDonald’s infatti lavorano attivamente e in prima persona tutti i giorni nei ristoranti insieme al proprio staff, sviluppando anche iniziative locali a supporto delle vendite

A CHI SI RIVOLGE - Il profilo ideale del franchisee di McDonald’s è una persona tra i 32 e i 49 anni, con solida esperienza professionale alle spalle informa l'azienda.

