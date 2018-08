Campionato a 19 squadre con rischio ricorsi, Verona-Padova alla 1. giornata

Il campionato di Serie B, a 19 squadre, partirà venerdì 24 agosto, con l'anticipo della prima giornata tra Brescia e Perugia, e si chiuderà l'11 maggio. La cerimonia di compilazione dei calendari è cominciata con un'ora e mezza di ritardo, perché la Lega B era in attesa del via libera della Figc al torneo a 19 squadre. «Mi scuso per il ritardo - ha spiegato il presidente Balata -, eravamo rispettosamente in attesa di ricevere comunicazioni dalla Figc. Quest'anno la Serie B sarà a 19 squadre».



La Federazione, con un provvedimento preso dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, ha infatti modificato «con effetto immediato, d'intesa con la Lega Serie B e sentite le componenti tecniche, l'art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anzichè 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)».



Questo il quadro completo della prima giornata:

Ascoli-Cosenza

Benevento-Lecce

Brescia-Perugia

Cittadella-Crotone

Cremonese-Pescara

Foggia-Carpi

H.Verona-Padova

Salernitana-Palermo

Venezia-Spezia

Riposa il Livorno.

La Serie B in questa stagione prevede cinque turni infrasettimanali: martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio, martedì 2 aprile. Si giocherà nei giorni festivi di lunedì 22 aprile (Pasquetta) e di mercoledì 1 maggio, festa dei Lavoratori. Si giocherà anche durante le Festività di Natale: in campo domenica 23 e 30 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio. Novità di quest'anno, la B riposerà in concomitanza con le soste delle nazionali. Quanto allo spezzettamento delle singole giornate del torneo, si giocherà una partita il venerdì alle 21, tre gare alle ore 15 del sabato, una alle 18, due di domenica alle 15 e una alle 21. Chiuderà il turno il posticipo del lunedì alle 21. Il campionato verrà trasmesso da Dazn, la Rai avrà l'anticipo del venerdì

© RIPRODUZIONE RISERVATA