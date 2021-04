Bufera in Lega Calcio: 7 club chiedono le dimissioni di Dal Pino, c'è anche l'Hellas

Questa mattina 7 club di Serie A - fra cui Inter, Juve, Napoli e Lazio - hanno presentato un atto di sfiducia nei confronti del presidente della Lega Calcio Serie A, Paolo Dal Pino. Lo fa sapere il Sole24Ore.com, che sottolinea come i club avrebbero inviato una lettera dove si chiedevano di dimissioni del presidente. Mentre una seconda lettera ipotizza una denuncia per cattiva gestione: al centro della questione ci sarebbero le trattative con i fondi di private equity per la media company e soprattutto il tema scottante dei diritti tv.

I club

Secondo il Sole 24 Ore i club interessati sono Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Nella lettera si legge che le squadre contestano l'operato di Dal Pino, che ha «comportato la nostra ferma ed improrogabile necessità di manifestarLe la nostra irrevocabile sfiducia alla carica da Lei rivestita e alla conduzione e gestione della Lega», così i club di Serie A a Dal Pino.