Blitz degli ispettori della Camera di commercio in mega store: sequestrate 161 paia di scarpe prive di etichetta

VERONA - Tredici modelli di calzature, per un totale di 161 paia, sono stati sequestrati dagli ispettori della Camera di Commercio di Verona in un punto vendita all'interno di un centro commerciale della provincia. Le calzature non erano etichettate in modo adeguato.

«I prodotti - rende noto la Cciaa - sono risultati privi di etichetta di composizione e privi dell'indicazione di identità ed estremi del produttore-importatore, e sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo, al quale seguiranno le notifiche delle relative sanzioni a produttori, importatori e distributori. L'etichetta deve essere ben visibile, saldamente applicata, durevole, ben leggibile e accessibile al consumatore e non deve indurlo in errore. L'obiettivo delle ispezioni è quindi di tutelare il consumatore nel processo di scelta e acquisto dei prodotti».