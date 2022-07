Sequestrate oltre 7 mila paia di scarpe non sicure e contraffatte: l'operazione dell'Agenzia delle dogane

VERONA - Sono state sequestrate 7.226 paia di scarpe non sicure e con marchi contraffati provenienti dalla Cina. L'operazione è stata eseguita dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli (Adm) di Verona, a seguito di una segnalazione della guardia di finanza del II Gruppo di Genova. Un container è stato fermato per un controllo e dopo un primo esame i funzionari hanno deciso di inviare alcuni campioni al laboratorio chimico di Adm di Venezia per verificare la presenza di ftalati in quantità superiore a quella di legge. E le analisi hanno confermato i sospetti. Ma non è finita perché 26 paia di scarpe presentavano anche marchi contraffatti.

