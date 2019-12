Senzatetto africano muore al gelo, bruciata la panchina dove dormiva

VERONA - È stata trovata bruciata la panchina nel giardino pubblico di Verona dove ieri sera è stato trovato morto un senzatetto stroncato dal freddo, un ghanese di 39 anni (e non un 45enne nigeriano come era stato riferito in un primo tempo). Il gesto è stato denunciato con un post su Facebook da Alberto Sperotto, un volontario della Ronda della Carità, la Onlus che ogni sera assicura pasti caldi e coperte per i clochard.

«Qual è il significato di bruciare una panchina dove una persona, morta il giorno prima, ci ha vissuto?» ha scritto il volontario, impegnato come altri nell'assistenza quotidiana agli emarginati. «È la quinta persona senza dimora che in dodici mesi perde la vita sulle nostre strade» ha sottolineato Sperotto. Sulla morte del senzatetto ha preso posizione anche il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Fiorenzo Fasoli. «Che si muoia di freddo nella nostra città è del tutto inaccettabile. Come mai si dice che era conosciuto e segnalato, come era conosciuto il posto dove cercava di dormire, tra l'altro una panchina con il ferro antibivacco, e la tragedia non è stata evitata ?».

Ultimo aggiornamento: 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA