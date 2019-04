Scontro Fiat-Honda, centauro grave: il conducente non si ferma, poi torna

VERONA - Grave incidente nella notte dopo l'una a Verona in zona stadio (tra via Negrelli e via Sansovino): nello scontro tra un'auto, una Fiat Idea, e una moto Honda, il centauro veronese di 45enne ha riportato lesioni gravissime ed è ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell'auto non si è fermato per prestare soccorsi, ma è tornato durante i rilievi della polizia municipale. E' stato poi accompagnato al Pronto soccorso per i prelievi del sangue. Verrà denunciato per fuga, omissione di soccorso, lesioni personali aggravate. E' il quarto caso in città in una settimana.

