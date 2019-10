Non va a scuola e sparisce, poi vaga nel bosco tutta la notte: ritrovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Lieto fine per lo studente 17enne veronese scomparso ieri sera: è stato ritorvato infreddolito, ma in stava bene. Grande gioia per la famiglia veronese diieri in tarda mattinata aveva denunciato la scomparsa del proprio figlio che era sparito dopo essere uscito di casa per andare a scuola dove non era mai arrivato. L'allarme dopo il mancato rientro a casa: poco dopo le 6.30 di questa mattina, sotto una pioggia battente, e col freddo, il ragazzo ha bussato alla porta di una abitazione ae i proprietari gli hanno aperto e hanno chiamato le forze dell'ordine già attivamente impegnate nelle ricerche.Per lui si erano mobilitatiI soccorritori hanno a lungo perlustrato, anche di notte, una strada forestale abitualmente percorsa dal giovane, inin effetti è poi ricomparso ma molto più distante, pare dopo una giornata intera passata a camminare e una notte passata al freddo, da solo.Non si conoscono ancora le ragioni del suo gesto.