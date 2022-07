Ritrovato un 66enne scomparso da Bovolone: vagava in un campo di mais

BOVOLONE - Una storia a lieto fine. E' stato ritrovato l'uomo di 66 anni disperso da ieri sera, 6 luglio. E' stato salvato nel primo pomeriggio di giovedì dall’equipaggio dell’elicottero Drago 71, che l’ha individuato in un campo di mais a isola della Scala. L'uomo, con problemi di salute, era uscito di casa ieri sera a Bovolone perdendo l’orientamento per il ritorno. Le ricerche per ritrovarlo erano iniziate già questa mattina intorno alle 11 con una squadra attrezzata formata da vigili del fuoco e carabinieri con la perlustrazione dei dintorni. Alle 14 è stato ritrovato vivo con l’individuazione dell’uomo da parte del personale di volo, che stava rientrando dalla ricerca in Lessinia di un’altra persona di cui da giorni non si hanno notizia. L’elicottero è atterrato in un’area verde, permettendo così agli elisoccorritori di raggiungere l’uomo completamente disorientato che camminava in mezzo ad un fitto campo di mais cercando di ritrovare la via maestra. L’uomo in discrete condizioni fisiche è stato dissetato e poi accompagnato dai propri familiari che lo hanno così potuto riabbracciare.

