Francesca, sparita per 17 giorni e ritrovata. Ma è giallo sul perché

di Giorgia Pradolin

RAGAZZINA DI 14 ANNI SCOMPASA DAL BELLUNESE

VENEZIA - L'hanno rintracciata ieri sera a casa di un amico a Venezia, dopo Era scomparsa il 10 aprile Francesca Boni , 44 anni, originaria di Verona, che da qualche tempo abitava nel centro storico lagunare. La famiglia, non riuscendo più a contattarla, ne avevasubito laai carabinieri della Compagnia di Venezia, i quali hanno attivato le ricerche ininterrottamente per giorni, fino a riuscire a rintracciarla, ieri sera. Si trovava nella casa di un amico a Venezia, ma i motivi del suo allontanamento e del silenzio con la famiglia, al momento non sono chiari. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute, ma appariva un po'. E' stata individuata grazie agli accertamenti dei militari incrociati con le notizie giunte da conoscenti della donna e da amici degli amici.Solo giovedì la notizia della sparizione di Francesca Boni è diventata di pubblico dominio, quando la sorella Anna ha deciso di rivolgere un appello al popolo di Facebook...