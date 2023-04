Cambia la coop, modifica al contratto: tagli in busta paga all'orizzonte. Giornata di sciopero alla Spreafico

VERONA - È cominciato questa mattina, 6 aprile, e proseguirà per entrambi i turni di lavoro per tutta la giornata, lo sciopero delle lavoratrici in appalto dello stabilimento Spreafico di Povegliano Veronese, azienda di lavorazione frutti di bosco e frutta secca. La vertenza - spiega una nota del sindacato Flai-Cgil - riguarda un cambio appalto nell'ambito del quale la nuova cooperativa entrante, la San Martino Service di Piacenza, che pretenderebbe il cambio di contratto, da ortofrutticoli-agrumari a multiservizi, per le circa 35 lavoratrici e lavoratori di linea e del magazzino, che sono funzioni appunto in gran parte esternalizzate.

La trasformazione contrattuale per il sindacato «darebbe luogo ad un taglio in busta paga, e a un considerevole aumento, non contrattato, della flessibilità». In totale lo stabilimento impiega una cinquantina di lavoratori e lavoratrici di cui soltanto una quindicina alle dirette dipendente di Spreafico e la Cgil ha evidenziato «il frequente avvicendarsi dei cambi appalto, ben 4 cooperative soltanto negli ultimi due anni e mezzo, che è da tempo oggetto di trattative sindacali con la società titolare».