SANT'ANNA D'ALFAEDO (VERONA) - Incidente mortale ieri sera, 28 settembre, in via Saletti a a Sant’Anna d’Alfaedo: un pick up ha tamponato un’auto parcheggiata sul ciglio della strada, la vettura è scivolata nella scarpata portando con sé il fuoristrada. A borto del pick up c'era un uomo di 73 anni, secondo i primi riscontri non avrebbe indossato lee per questo motivo sarebbe statofuori dall'abitacolo edal mezzo.