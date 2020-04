Il nucleo Nbcr dei pompieri ha sanificato la residenza per anziani Casa Serena

VERONA - Nell'ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, il personale del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco, specializzato ed attrezzato per operare in ambienti potenzialmente contaminati, ha proceduto alla sanificazione di alcune aree del centro residenziale per anziani "Casa Serena" di Verona.

L’operazione, svolta in accordo con la direzione sanitaria della struttura, è stata effettuata a scopo preventivo per migliorare le condizioni di sicurezza di operatori ed ospiti dell'istituto mediante l'utilizzo di specifici prodotti disinfettanti.

Il nucleo Nbcr e la squadra del Comando di Verona hanno lavorato dalle 9.30 alle 12.30, con due operatori che sono entrati all’interno della struttura, e con il restante personale che ha trattato le aree esterne ed ha fornito assistenza durate le successive operazioni di decontaminazione del personale intervenuto.

