Incendio in appartamento, disabile in sedia a rotelle e due persone salvate dal balcone: ricoverate con ustioni

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Alle ore 15 di oggi, 07 Agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio appartamento a San Giovanni Lupatoto in via Foscolo. Le fiamme si sono sviluppate nell'immobile posto al primo piano, di una palazzina di nove piani. Tre persone, tra cui un disabile su sedia a rotelle, bloccate all'interno, si sono rifugiate sul balcone a causa del denso fumo che aveva invaso l'abitazione.

Giunti sul posto con 3 mezzi tra cui un autoscala e 9 uomini, i vigili del fuoco di Verona, si sono, da subito, adoperati per evacuare le 3 persone, non potendosi avvalere dellausilio dell'autoscala, a causa della distanza tra il mezzo e il balcone, i pompieri hanno utilizzato un carrello elevatore, presente sul posto, per raggiungere il poggiolo, caricarsi in spalle l'uomo disabile e portarlo giù, nel frattempo si posizionava la scala italiana per salire ed evacuare le altre due persone rimaste, tutte affidati alle cure del personale sanitario presente e ricoverate con ustioni. Terminate le operazioni di evacuazione ci si operavava per effettuare il minuto spegnimento dell'incendio che aveva interessato i locali cucina, sala, e bagno dell'immobile. Al termine si è reso necessario dichiarare inagibile l'appartamento interessato mentre il resto degli occupanti dello stabile hanno potuto fare rientro in casa. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici antincendio dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono concluse alle ore 17.