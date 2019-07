© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BONIFACIO (VERONA) - Alle 8:30 di oggi i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti sullaper l'incendio di un autoarticolato che trasportava. Il fuoco ha interessato il trattore stradale e parte del, distruggendo anche le merci in esso contenute.I pompieri, intervenuti con 2 squadre tra cui un'autobotte con notevole capienza idrica, sono stati impegnati per circa 2 ore per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Durante l'intervento l'importante arteria stradale è rimasta chiusa al traffico.