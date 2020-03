Sesso in auto, coppia di amanti multata implora pietà: «Non resistiamo senza vederci»

VERONA - Una coppia di amanti è stata multata dai Carabinieri di San Bonifacio per violazione alle restrizioni legate al Coronavirus dopo essere stata scoperta mentre consumava un rapporto sessuale in auto. I due veronesi, 40enni, come riferisce il quotidiano «L'Arena», sono stati sorpresi nella vettura seminudi in aperta campagna e si sono giustificati con i militari dell'Arma sostenendo che non sopportavano di vivere senza potersi vedere, implorando di non multarli. © RIPRODUZIONE RISERVATA