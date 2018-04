Salvini al Vinitaly: «Di Maio? Nessun incontro. Io pronto per il governo»

VERONA - «Per il governo io sono pronto». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly. Parlando dei rapporti tra Italia e Ue Salvini quindi sottolinea: «L'Italia è nel cuore dell'Europa e non è seconda a nessuno».

Per quanto riguarda i rapporti con il Movimento 5Stelle invece Salvini è netto: «Non c'è nessun incontro con Di Maio». Lo afferma sottolineando come resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero «fino alla chiusura dei cancelli». Salvini è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: «Oggi non c'è spazio per la politica». Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA