Salvini mangia ciliegie mentre Zaia parla di bambini morti, è bufera social. Il leader della Lega: «Surreale»

Social scatenati per un video dove Matteo Salvini mangia ciliegie mentre Luca Zaia parla dei bimbi morti a Verona. Prima di parlare del video, che potete vedere seguendo questo link, è meglio spiegare gli antefatti.

Salvini: «Competizione tra me e Zaia? Se la Lega cresce è solo una buona notizia»

A Verona è stato chiuso uno dei più grandi punti nascite a causa delle morti sospette di diversi bambini: si ipotizza che il batterio Citrobacter sia responsabile delle morti di alcuni neonati. Mentre una commissione di specialisti da giorni è sul posto per cercare di capire le cause e modalità di eventuali contagi e decessi, ecco Luca Zaia, governatore del Veneto e Matteo Salvini si sono incontrati nell’osteria al Borgo di via Longhena, a Verona, per una conferenza stampa dove parlare della chiusura del punto nascite dell’ospedale di Borgo Trento. Fin qui nulla di strano (a parte la bizzarra scelta della location: un’osteria per una conferenza stampa?). Ma Salvini si difende: «Polemica surreale».



Salvini: "Zaia parla di un batterio che uccide neonati e non me ne frega una cippa lippa!

Ah, non posso mangiare le ciliegie e sputare il nocciolo?

NON POSSO?" — Michela M. (@MichelaMeloni1) June 16, 2020

Se non fosse che mentre Luca Zaia parlava della situazione e esprimeva il suo dolore a causa della morte dei neonati, al suo fianco Matteo Salvini mostrava solidarietà con le famiglie e le parole di Zaia continuando a mangiare ciliegie (anche qui bizzarra scelta del modo di mostrare il proprio dolore). Nel video si vede Salvini che, imperturbabile e con volto indifferente alle parole di Zaia e alla vicenda, mangia una ciliegia dopo l’altra. L’atteggiamento di Salvini non è certo passato inosservato e il popolo di Twitter non ha lesinato critiche.

se allenatore si presenta in conferenza stampa a mangiare #ciliegie mentre parla suo vice, io pensa che dopo 5 minuti presidente chiama lui e dice di andare a prendere sue cose in armadietto di spogliatoio. — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) June 16, 2020



Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA