Salva bimbo in mare e muore sulla spiaggia, il comune: «Bruno è un vero eroe»

VERONA - «Ieri pomeriggio a Marina di Ravenna ci ha lasciati Bruno Padovani. E' venuto a mancare dopo un gesto eroico nel salvataggio di 4 bimbi in difficoltà tra le onde del mare» scrive su Facebook il comune di Nogara (Verona) dove viveva l'82enne che ieri pomeriggio è morto nel Ravennate. Bruno, ricorda l'amministrazione, è stato consigliere e assessore al sociale del Comune di Nogara «mettendo sempre grande serietà e dedizione nel suo ruolo di amministratore pubblico. Ci lascia con un grande gesto di altruismo a testimonianza di una vita vissuta al servizio degli altri».

Il Comune «a nome di tutti i cittadini si stringe attorno ai famigliari in questo momento di cordoglio».

Il governatore

“Il gesto del signor Bruno Padovani non può lasciarci indifferenti. Ha messo davanti alla sua vita quella di quattro bambini, in difficoltà tra le onde del mare a Marina di Ravenna. Un gesto eroico per un uomo di 82 anni che purtroppo, dopo aver compiuto un miracolo traendoli in salvo, è mancato per un malore” così ueste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il cordoglio per la scomparsa del signor Padovani, cittadino di Nogara, in provincia di Verona, che si è lanciato in mare per salvare la vita di quattro bambini che annaspavano al largo del Lido Adriano.

“Se non fosse stato per lui avremmo assistito ad una tragedia – prosegue il Governatore -. Questo gesto, di puro impulso, esprime sicuramente il suo grande altruismo a testimonianza diretta di una vita trascorsa aiutando il prossimo. Nell’enciclopedia Treccani un eroe è un essere al quale si attribuiscono imprese prodigiose e meriti eccezionali: ebbene, il signor Bruno si può proprio definire un eroe. Gli dobbiamo molto e assieme a tutti i Veneti esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari”.