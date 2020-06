​Il padre esce di casa e scompare: cercato per un giorno intero, era caduto in un fossato

Uomo scomparso nel Veronese, a Valmorsel a Salizzole. La persona scomparsa è stata ritrovata nel tardo pomeriggio.



L'allarme era scattato nella tarda serata del 3 maggio quando, il figlio di un uomo di 70 anni che era uscito di casa nel primo pomeriggio per una passeggiata, si è accorto che non era rientrato. Dopo le prime indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Bovolone, alle ore 12.00 del 04 Maggio, si è attivato il piano di ricerca persona scomparsa.



I vigili del fuoco, giunti da Verona e Legnago con 4 mezzi e 8 uomini, coadiuvati da 2 squadre di protezione civile locale e provinciale, hanno da subito battuto le zone adiancente l'abitazione dello scomparso e i campi coltivati a mais limitrofi anche con l'ausilio di unità cinofile.



Due unità dei Vigili del Fuoco, durante una perlustrazione nelle strade poderali che delimitano i campi, hanno ritrovato la persona viva , erano circa le 17.30. L'uomo era caduto in un fossato delle campagne del comune di concamarise distante circa 3 km dalla sua abitazione.



Infreddolito e provato dalla notte passata fuori il 70enne è stato caricato sul mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco e trasportato in paese dove ad attenderlo c'era un ambulanza con personale sanitario per prestare le cure del caso.