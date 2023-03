Sei Nazioni, la Nazionale in ritiro a Verona prepara le ultime due sfide contro Galles e Scozia

VERONA - I 34 azzurri della palla ovale sono al lavoro a Verona in vista delle due ultime partite del Guinness Sei Nazioni 2023 contro Galles (11 marzo in casa) e Scozia (18 marzo, trasferta). La città scaligera è ormai da anni il luogo di allenamento prediletto dalla Nazionale italiana di rugby, che dal 2018 prepara qui tutti gli appuntamenti più importanti, al Payanini Center, uno degli impianti sportivi multifunzionali più moderni d’Italia. Agli Azzurri arriva il saluto del governatore del Veneto, Luca Zaia. «Il rugby ha nel Veneto il suo triangolo d’oro, Padova-Treviso-Rovigo, e che vanta le percentuali più alte di atleti convocati con la nazionale maggiore e con quelle giovanili - dice Zaia - Non tutti lo ricordano, ma il 2023 è un anno importante: è l’anniversario dei 200 anni dalla tradizionale ‘invenzione’ di questo sport, quando appunto nel 1823 il giovane William Webb Ellis durante una partita di calcio giocata sul prato della Public School di Rugby, cittadina inglese del Warwickshire, prende la palla con le mani e comincia a correre fino alla linea di fondo dove deposita la palla. Per noi - conclude il governatore - è un orgoglio ritrovare ed ospitare questi ragazzi dell’Italrugby in riva all’Adige, un movimento che per moltissimi italiani e veneti rappresenta ed esprime coraggio, grinta e senso di squadra».