VERONA - Morto in un incidente stradale in Argentina Emanuel Roman Demichelis, giocatore di rugby di 38 anni dello Scaligero Rugby Verona. Emanuel viveva a Verona da due anni. A riportare la notizia è il quotidiano argentino El Diaro de La Opinion. Emanuel era tornato nella sua terra di origine per far visita ai parenti, e proprio nella sua cittadina, a Sunchales, è avvenuta l'uscita di strada in auto nella quale è rimasto ucciso.