Operaio precipita da un'altezza di cinque metri: è grave

ROVERE' VERONESE - È stato portato in ospedale in gravi condizioni l'uomo che questa mattina, 10 maggio, poco prima delle 10, è precipitato da un'altezza di 5 metri. L'incidente è avvenuto in località Roste, a Roveré Veronese, ma ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto né si conosce l'identità del ferito. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118. arrivati sul posto con l'elicottero di Verona Emergenza. Il ferito è stato immobilizzato e quindi elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto i carabinieri della locale stazione.