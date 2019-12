Incendio rende la casa inagibile: famiglia di Ronco d'Adige evacuata

RONCO D'ADIGE (VERONA) - Una famiglia è stata evacuata a Ronco all'Adige (Verona) in seguito ad un incendio divampato nella loro abitazione. L'appartamento dove viveva è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, che hanno lavorato molte ore per domare le fiamme. I pompieri sono intervenuti con dodici uomini e tre mezzi: il loro lavoro è proseguito per tutta la giornata causa delle operazioni di messa in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA