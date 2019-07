VERONA -in stazione a Villafranca di Verona, nella notte, dove uno stranieroè stato picchiato e poi dato alle fiamme al termine di un pestaggio. L'uomo - di nazionalità romena - è ricoverato in gravissime condizioni al Centro Ustioni dell'ospedale di Borgo Trento: eradi un treno in arrivo nella stazione, riverso sulla banchina accanto al binario e privo di conoscenza.Il romeno è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a Verona in ospedale: in corso i rilievi di Polizia Scientifica e dalla Squadra mobile di Verona.