Il rimprovero per il filetto sbagliato ha scatenato la furia del parricida

VERONA - È stato operato d'urgenza nella notte, ma non è in pericolo di vita, Rodolfo Paugger, il 49enne che ieri mattina a Verona ha ucciso il padre di 80 anni, Gualtiero, detto Walter, accoltellandolo alla schiena. Altri particolari del delitto sono stati forniti stamani dalla questura scaligera.



Il parricida, ancora sotto choc, è piantonato all'ospedale di Borgo Trento e dalla prossima settimana potrà rispondere alle domande del pm Carlo Boranga. Gli investigatori hanno spiegato che l'uomo ha ucciso l'anziano padre, da tempo malato e costretto su una sedia a rotelle, con due diversi coltelli dalla lama di 22 centimetri, poi è andato in cucina e con un terzo coltello ha cercato di togliersi la vita conficcandoselo nell'addome. La ferita non è stata mortale e Paugger è stato soccorso dai sanitari del 118, dopo che la badante, terrorizzata per avere assistito all'omicidio, ha dato l'allarme dopo essersi rifugiata da una vicina.



Rudy Paugger era conosciuto nel quartiere di Veronetta, mostrava segni di disturbo ma era considerato inoffensivo. La morte della madre, avvenuta alcuni mesi fa, potrebbe averne aggravato lo stato psichico. A scatenare la sua ira, probabilmente, un'incomprensione sulla spesa: il padre aveva commissionato al figlio l'acquisto di un filetto di manzo, ma quest'ultimo è rientrato con un pezzo di carne di maiale. L'anziano si è arrabbiato e così è scoppiato il litigio, sfociato poi nel sangue.

