Roberto Bolle torna all'Arena di Verona: due eventi stasera e domani

VERONA - Due serate evento, pressoché sold-out, a Verona nel segno della danza: Roberto Bolle and Friends tornano protagonisti all'Arena il 2 e 3 agosto per il 98/mo Verona Opera Festival 2021. L'Étoile del Teatro alla Scala, insieme ad alcuni dei migliori ballerini provenienti da Milano, Astana, Parigi, Amsterdam, Vienna, saranno interpreti di un ricco programma che spazia dagli intramontabili del repertorio classico a pezzi di contemporaneo. Uno spettacolo che varca i confini dei generi, delle arti, sposa le nuove tecnologie, e che propone due serate consecutive.

All'annunciata data del 3 agosto, sold-out da tempo, è stata aggiunta un mese fa la prima di stasera, quasi da tutto esaurito. L'Arena - per le misure anti-Covid - ospita 6mila spettatori a fronte di una capienza pre-pandemia di 13.500 persone. Un'attesa lunga due anni per i fan della danza e di Roberto Bolle che all'Arena si è esibito l'ultima volta con i Friends a luglio 2019. La sera del 2 e 3 agosto i grandi classici russi e francesi, le ultime coreografie di Volpini, Bubenček e Schiavoni su musiche di Vivaldi, Pachelbel e von Biber. Sul palco la partecipazione del compositore, arrangiatore e violinista Alessandro Quarta. Accanto a Bolle nel cast si esibiranno Bakhtiyar Adamzhan, Timofej Andrijashenko, Valentine Colasante, Nicola Del Freo, Agnese Di Clemente, Liudmila Konovalova, Maia Makhateli, Nicoletta Manni, Paul Marque e Virna Toppi. Con Roberto Bolle and Friends si conclude la 'settimana delle stellè, la prima parte di undici giorni consecutivi di spettacolo per la Fondazione Arena di Verona.