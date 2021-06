Roberto Bolle and Friends, aggiunta una tappa all'Arena di Verona

VERONA - È stata aggiunta una nuova tappa all'Arena di Verona per il 2 agosto dello spettacolo Roberto Bolle and Friends dopo il sold out registrato per il 3 agosto.. L'evento di Fondazione Arena, in coproduzione con Artedanza., riporta anche per il 2021 le stelle mondiali della danza nella suggestiva cornice dell'anfiteatro veronese e si conferma uno degli eventi più amati dal pubblico. A fianco dei nuovi ed innovativi allestimenti, il Festival lirico 2021 ha riproposto tutti i gala in cartellone, tra cui l'immancabile appuntamento con la grande Danza per una serata attesissima dai fan che da ogni parte d'Italia - e non solo - accorrono attorno alla star mondiale Roberto Bolle, vero e proprio beniamino areniano. L'étoile e i suoi Friends, i migliori danzatori della scena internazionale, incanteranno l'Arena con un gala tutto nuovo che ogni anno mescola sapientemente balletto classico, moderno e contemporaneo, tra effetti speciali e nuove tecnologie. Un evento speciale che con tutta la sua energia ed emozione saprà regalare una serata davvero indimenticabile per stupire, appassionare, commuovere e divertire un pubblico trasversale in un palcoscenico unico al mondo.