VERONA - È stato trovato alle 7.30 di oggi 20 giugno dai vigili del fuoco, dopo una notte di ricerche con i cani, droni ed esperti di topografia, il 13enne disperso da ieri pomeriggio a Mozzecane, in provincia di Verona. È in buone condizioni.

La famiglia aveva lanciato l'allarme nella tarda serata di venerdì, non vedendo rincasare il ragazzo. Subito erano state avviate le ricerche.

