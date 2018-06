Conte è il nuovo sindaco di Treviso Il centrodestra si prende Vicenza Martellago, San Donà, Bussolengo e Adria: ballottaggio /Gli altri comuni

di Redazione Online

IL PUNTO SULLE ELEZIONI IN VENETO

LO STRANO CASO

Candidato sindaco prende zero voti: neppure lui s'è messo la crocetta....

DOVE SI È VOTATO - La mappa in

PDF

LE GRANDI SFIDE - TREVISO E VICENZA

TREVISO

VICENZA

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI TREVISO

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI VICENZA

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI VENEZIA

MARTELLAGO

ballottaggio

SAN DONÀ DI PIAVE

ballottaggio

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI PADOVA

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI ROVIGO

ADRIA

ballottaggio

COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI VERONA

BUSSOLENGO

ballottaggio

Elezioni in Veneto. Le due sfide principali sul territorio veneto sono state quelle per i comuni di Treviso e Vicenza dove peraltro l'affluenza è stata in forte calo rispetto a 5 anni fa: 59,15 a Treviso e 55,29% nel. Il Veneto è rimasto sotto la56,81 nei 46 comuni delle 7 provincie contro il 61,19 dell'intera Italia (64 contro 67% era 5 anni fa).E nei due capoluoghi di provincia è stato un trionfo del centrodestra. Da una parte, doveè apparso sì subito in vantaggio rispetto al candidato del centrosinistra, Otello Dalla Rosa, ma in una sfida che li ha visti lottare testa-testa fino alle sei di questa mattina, quando è stato chiaro che il successore di Achille Variati sarebbe stato proprio Rucco. Dall'altra, dove anche il sindaco uscente, Giovanni Manildo, è stato sconfitto al primo turno dal candidato della Lega. Anche qui il vantaggio era apparso evidente fin dallo scrutinio dei primi seggi. La Lega riconquista dunque una delle sue roccaforti, espugnata per la prima volta cinque anni fa dalla coalizione di centrosinistra dell'uscente sindaco Manildo.Gli altri Comuni veneti con più di 15mila abitanti chiamati alle urne sono stati:(nel Veronese),(nel Trevigiano),(nel Padovano),(nel Rodigino),(nel Veneziano) che andranno al ballottaggio il 24 giugno con sfide fra centrodestra e centrosinistra per entrambi.- (da sinistra) Carla Condurso - Domenico Losappio - Giovanni Manildo- Maristella Caldato -Said ChabiIl candidato leghista Mario Conte a metà dello scrutinio è apparso in netto vantaggio sul sindaco uscente Manildo ed è di 3-4 punti sopra il 50%, e alla fine così è stato:- (da sinistra) Andrea Maroso - Filippo Albertin -Franca Equizi- Leonardo Bano - Otello Dalla Rosa(civica - 43%)(civica - 64%)(civica - 75%)(Lega) (100%)(Lega) (66,43%)(civica 51%)(civica 61%)(civica 69%)(69,65%)(41,68%)(56,90%)(Nuova Chiampo) (89,8%)(66,58%)(34,3%)(ViviAmo Quinto Insieme) (56,46%)(39,31%)(Rossano 2023) (70%)(centrodestra) col 41% contro la sindaca uscente(centrosinistra) col 35%(centrodestra) (68,45%), Pd (43,33%),(Lega) (36,15%)(40%)(lista “ Borgo Veneto 3.0”) (71,15%)(lista Per Casalserugo e Ronchi) (70,88%)(57,63%) lista civica La scelta(46,3%)(46,8%)(centrodestra) (63,20%)(Piove civica, Piove democratica, Lista per Corte) (51.93%)(civica) (80,5%)lista Insieme per Solesino (sostenuta da Forza Italia e Fratelli D’Italia) (34,58%)(77.68%)(civica, 53,5%)(lista civica) 100%(civica, 52%)(Progetto Sospirolo - 76,1%)(civica) (33,79%)(civiche, Pd) (27,40%)(50,04%)(82,68%)(36,76%)(33,41%)(civica - 73,61%)(civica 54,09%)(civica 48) (48,02%)(57,88%)(63,41%) centrodestra