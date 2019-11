Piatti veneziani, i ristoratori veronesi aiutano i colleghi della laguna danneggiati

Un gruppo di ristoratori veronesi scende in campo per aiutare i colleghi veneziani, duramente colpiti dal maltempo. I clienti che - fino a domenica 8 dicembre prossimo - andrà a mangiare nei ristoranti di Verona e provincia che hanno aderito all'iniziativa, scegliendo alcuni piatti veneziani appositamente inserirai nei menu segnalato, contribuirà a dare una mano agli esercenti lagunari.



Una cifra fissa per ogni consumazione sarà infatti devoluta in solidarietà e l'intero importo raccolto verrà versato sul conto corrente segnalato dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio lunedì 9 dicembre. «Sappiamo bene quanto le vicissitudini atmosferiche possano influenzare le sorti delle attività commerciali, che hanno subito anche danni ingenti. Per questi vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza e aiutato ai ristoratori ed esercenti veneziani così duramente colpiti» hanno spiegato i ristoratori della Fipe di Verona.

