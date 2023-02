Cocci di bottiglia e pugni, a Zevio è rissa tra ubriachi. Un 41enne si scaglia contro i carabinieri: arrestato

ZEVIO - Nella tarda serata di martedì scorso, 31 gennaio, un cittadino straniero, di 41 anni, è stato arrestato per reato di resistenza a pubblico ufficiale e per tentate lesioni aggravate. Dopo aver ricevuto la segnalazione al numero di emergenza 112 che riguardava un'accesa lite tra alcuni cittadini extracomunitari ubriachi in piazza Toscana a Zevio, i Carabinieri sono giunti sul posto e hanno notato uno di questi, 41enne nordafricano, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche.

L'aggressore, dopo aver scagliato contro un connazionale un sasso, senza riuscire a colpirlo, ha rotto una bottiglia di birra, e con un coccio di vetro ha tentato di accingere il conoscente, venendo prontamente bloccato dai Militari, prima di riuscire a porre in essere l’insano gesto. Nel fermarlo, il 41enne ha tentato più volte di sottrarsi alla presa dei Carabinieri, ma inutilmente.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare come la lite fosse scaturita per futili motivi, e molto probabilmente per un commento inopportuno riferito alla moglie dell’arrestato, da parte di uno dei suoi conoscenti, che versavano tutti in stato di ebrezza. Il 1° febbraio, il Giudice Monocratico del Tribunale di Verona, dopo aver convalidato l’arresto, ne disponeva la scarcerazione, in attesa del processo fissato per il prossimo mese di marzo.