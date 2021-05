Rissa in piazza delle Erbe a colpi di sedie, il giudice convalida l'arresto del dj. La questura chiude il locale per 5 giorni

VERONA - È stato convalidato l'arresto del 26enne dj di Pozzuoli (Napoli) fermato venerdì sera dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona dopo la rissa a colpi di sedie in un locale in piazza Erbe, nella quale erano rimasti coinvolti diversi giovani avventori. Nell'udienza, che si è tenuta oggi in Tribunale, il giudice non ha disposto nessuna misura nei confronti dell'indagato rinviando l'udienza a gennaio 2022. Il giovane è accusato di lesioni finalizzate alle resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Resterà invece chiuso per cinque giorni il locale in piazza Erbe a Verona dove venerdì sera è scoppiata la rissa. Il provvedimento è stato disposto dalla Questura di Verona in seguito ai controlli eseguiti dalla Polizia amministrativa che hanno riscontrato all'interno del locale diverse violazioni riguardo alle disposizioni anti-Civid attualmente in vigore. Per questo motivo gli agenti hanno elevato anche una sanzione amministrativa nei confronti del titolare del bar. Nel corso dei controlli compiuti dalla Polizia peraltro sono stati sanzionati anche altri locali pubblici per il mancato rispetto delle normative previste dal Decreto.

