Riciclaggio tra cooperative: 10 arresti, giro d'affari di 75 milioni

VERONA - Dieci arresti e 17 perquisizioni per riciclaggio tra società cooperative sono il bilancio di una operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Verona tra il Veneto e la Lombardia. L'operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona e ha visto impegnati oltre 100 militari dell'Arma tra le province di Verona, Brescia e Bergamo.



Il giro d'affari accertato delle cooperative al centro dell'inchiesta è di 75 milioni di euro. Gli indagati, accusati di riciclaggio e auto riciclaggio, avrebbero approfittato di società cartiere per evadere il fisco e per rendere più concorrenziali i loro servizi, riuscendo ad ottenere una supremazia sul mercato.

