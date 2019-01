Si ribalta con l'auto sulla provinciale terzo morto in 36 ore nel veronese

VERONA - Terzo morto in un incidente sulle strade scaligere in due giorni. Dopo le due vittime di domenica (città e Ronco all'Adige) oggi una persona è morta in un incidente avvenuto a Marano di Valpolicella, sulla strada provinciale 34. La vittima era alla guida di una vettura trovata ribaltata. Non è escluso che la persona sia morta alcune ore prime del suo ritrovamento. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem 118.

