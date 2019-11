Balotelli, capo ultrà Verona: «Non è del tutto italiano. Noi razzisti? Abbiamo un negro in squadra»

I tifosi del Verona non ci stanno e rilanciano: non è razzismo nei confronti di Balotelli . «Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì». Lo ha sostenuto Luca Castellini, capo degli ultras veronesi, intervistato stamani dall'emittente Radio Cafè.