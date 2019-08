Il rapinatore in Porsche: dall'Austria al Garda per assalire i turisti armato di coltello

VERONA - Un cittadino austriaco di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) in flagranza dei reati di rapina aggravata e porto di armi o di oggetti atti ad offendere.



L'uomo dopo essere arrivato a Pacengo di Lazise con la sua Porsche 911, ha minacciato una coppia di turisti tedeschi facendosi consegnare gli smartphone. I Carabinieri, allertati dalle vittime della rapina, hanno rintracciato l'austriaco proprio mentre si stava avvicinando alla sua Porsche. L'uomo è stato bloccato e successivamente riconosciuto dalla coppia che era stata appena rapinata; durante la perquisizione personale è stato trovato ancora in possesso di uno dei due telefoni cellulari precedentemente sottratti e anche di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm, utilizzato per compiere la rapina.



I Carabinieri hanno effettuato ulteriori accertamenti, appurando che le targhe associate all'auto dell'uomo erano gravate da segnalazione di ricerche e contestuale richiesta di sequestro da parte della Polizia austriaca pertanto sono state sequestrate, mentre il 55enne è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA