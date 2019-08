​Violenta rapina in villa, 27enne bloccato in auto con il bottino

VERONA - Un cittadino albanese di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento.



L'uomo è stato fermato nell'ambito dell'indagine congiunta portata avanti dalla Squadra mobile della Questura di Verona e dai Carabinieri della Compagnia di Villafranca (Verona) su una rapina compiuta lo scorso 25 luglio in un'abitazione di Verona, dove una coppia di coniugi 70enni era stata legata e imbavagliata da tre banditi incappucciati armati di coltelli che poi erano fuggiti con un bottino superiore ai 200mila euro tra gioielli, orologi e denaro contante.



La refurtiva è stata recuperata dagli investigatori che hanno bloccato l'uomo al casello di Verona Est mentre si apprestava a lasciare l'Italia su un'auto intestata ad un connazionale residente in Trentino Alto Adige, risultato estraneo ai fatti.



Il giovane, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, ha cercato di fuggire tamponando e speronando le auto dei Polizia e Carabinieri che lo stavano pedinando da alcuni giorni dopo avere individuato un nascondiglio nel quale erano state recuperate torce, fascette, guanti e cappucci utilizzati verosimilmente per compiere una rapina.



Il 27enne aveva con sé uno zaino zeppo di monili, oltre a 5000 mila euro in contanti, e nell'auto valigie con altra refurtiva: decine di anelli, bracciali, orecchini per un totale di due chili di oro, oltre a costosi orologi di lusso. I preziosi sono provento anche di altri colpi e per questo gli investigatori hanno rivolto un appello a chi avesse subito furti o rapine in queste ultime settimane.

