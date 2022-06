Rapina nello studio del legale del suo avvocato: arrestato cliente

VERONA - Si è presentato nello studio dell'avvocato che lo assiste e, con un atto di forza, è riuscito ad impossessarsi dei soldi che la professionista conservava nella borsa. Per questo un 26enne è stato arrestato oggi, 14 giugno 2022, dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l'accusa di rapina. I poliziotti hanno bloccato il giovane mentre era ancora intento a rovistare tra gli effetti personali della sua legale, strattonata dal malvivente nel tentativo di riappropriarsi della borsa. Gli agenti sono riusciti a recuperare sia le banconote sottratte - una modica cifra - sia un paio di forbici. Per l'uomo, che a detta del suo avvocato in passato si era già presentato nello studio in cerca di denaro, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.