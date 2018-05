Rapinano del Rolex un anziano: presa la banda di tre romeni

COLOGNA VENETA - I Carabinieri della stazione di Cologna Veneta (Verona) hanno denunciato i presunti autori della rapina avvenuta il 22 aprile scorso ai danni di un anziano del posto, al quale era stato strappato l'orologio Rolex, e che poi era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di San Bonifacio (Verona). I militari dell'Arma hanno identificato una "banda" di romeni, due donne e un uomo di età compresa tra i 17 e i 36 anni, pregiudicati, senza fissa dimora. I tre sono stati denunciati in stato di irreperibilità per rapina aggravata e lesioni personali gravi in concorso e nei loro confronti è stata richiesta la custodia cautelare in carcere.

