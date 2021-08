Minaccia e rapina un ragazzo e lo deruba degli auricolari: arrestato un 16enne

VERONA - Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l'accusa di rapina aggravata ai danni di un 15enne. È successo in un centro commerciale. La vittima è stata prima bloccata e minacciata, subito dopo derubata di un paio di auricolari Apple airpods.

Gli agenti delle Volanti sono riusciti in breve tempo ad intercettare il responsabile che, dopo aver tentato di scappare in direzione della fermata degli autobus, è stato raggiunto e arrestato. Il 16enne, originario del Marocco ma residente a Legnago, nel Veronese, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Treviso; Il giudice, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto nei confronti del minore la misura cautelare della permanenza in casa.