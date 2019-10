"Ragazzino rapinato da magrebino", una era una fake, scatta l'indagine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLOGNA VENETA (Vr) - Il messaggio era esplicito e allarmante: "Fate attenzione: un 12enne è stato rapinato in via Roma, mentre tornava a casa in bici, da due delinquenti marocchini. I quali, dopo averlo buttato a terra, gli hanno rubato il giubbotto, le scarpe, l’ombrello, il cellulare e persino la bicicletta, ricevuta in regalo al suo compleanno". È bastata questa frase - postata sulla notissima pagina Facebook "Cologna Veneta Security" per scatenare il panico e l'indignazione in città.Ma era una fake news, notizia falsa: i carabinieri di Cologna, che secondo l’autore della «fake» erano stati avvisati, non hanno ricevuto denunce nè segnalazioni. I militari hanno avviato invece controlli per risalire all'autore della pagina, destinati a culminare in una denuncia per procurato allarme.Il post, alle 12 di oggi, martedì 1. ottobre, non è ancora stato rimosso.