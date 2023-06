Cercano online le farmacie di turno da rapinare: il colpo va a segno, ma vengono arrestati

VERONA - Prima hanno fatto una ricerca su Google per trovare le farmacie di turno, e poi hanno colpito. Ma sono stati «traditi» dalla cronologia sullo smartphone e sono finiti in manette. Un 48enne e una 38enne sono stati arrestati dai Carabinieri di Verona con l'accusa di rapina aggravata. La coppia ha preso di mira una farmacia nel quartiere di Veronetta: la donna è entrata simulando di essere una cliente per distrarre i due farmacisti; il complice, travisato con cappellino da baseball, occhiali da sole e mascherina chirurgica, l'ha raggiunta subito dopo e, armato di pistola, successivamente rivelatasi falsa, si è fatto consegnare l'incasso dal titolare - circa 400 euro - per poi fuggire da solo a bordo di uno scooter.