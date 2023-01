Verona. Sorpresi a rubare in casa, aggrediscono il proprietario con mazza da baseball e scopa. Rapinatori arrestati

VERONA - Il proprietario di casa ha sorpreso i rapinatori a frugare nei cassetti al suo rientro e i due lo hanno aggredito. La rapina è avvenuta domenica scorsa, intorno alle 14. Un 18enne e un 25enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, si sono introdotti in una casa in via dell'Autiere a Verona.

Quando il proprietario è rientrato i due lo hanno aggredito a colpi di mazza da baseball e manico di scopa, e poi sono scappati con il bottino. La vittima ha chiamato subito il 113. Gli agenti delle Volanti non ci hanno messo molto a rintracciare i due rapinatori con la refurtiva: una maglietta, un cacciavite e un caricabatterie. Il 25enne aveva anche un cellulare senza sim, un iPad, un computer portatile e un martello frangivetro.

Sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso: il 25enne è stato anche denunciato per ricettazione e porto d'armi od oggetti atti a offendere. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere.