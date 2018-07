Morto nella rapina violenta in casa: bandito arrestato in un campo rom

VERONA - I Carabinieri della Compagnia di Villafranca hanno arrestato uno dei componenti della banda che il 2 ottobre scorso aveva compiuto una violenta rapina in un'abitazione a Villafranca, sfociata successivamente nella morte di un anziano, Giacomino Furfaro, 87 anni, che era deceduto dopo otto giorni di agonia.



Con l'accusa di omicidio preterintenzionale in concorso, rapina aggravata e furto in abitazione in carcere è finito un 46enne di etnia rom, fermato dai carabinieri in un campo di Vigevano. Gli investigatori dell'Arma stanno ricercando altri componenti della banda, che la stessa sera aveva colpito altre due volte, assaltando anche un agriturismo a Sommacampagna; uno dei banditi era morto investito mentre stava attraversando l'autostrada durante la fuga. La rapina nell'abitazione dell'anziano era stata molto violenta, in casa c'erano padre e figlio, l'anziano si era ribellato scatenando la reazione dei banditi che avevano picchiato violentemente i due, anche con un badile.

